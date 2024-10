Sommerhaus der Stars „Peinlich“ – Rafi Rachek (34) droht nach Alkoholdrama mit SHDS-Auszug

Geboren am 1. Januar 1990 in Syrien, zog Rafi Rachek 1999 mit seinen Eltern nach Deutschland und nennt seitdem Köln seine Heimat. Vor seiner TV-Karriere arbeitete er als Personaltrainer und Fitnessmodell. Sein Durchbruch gelang ihm mit der Teilnahme an „Die Bachelorette“, obwohl er die Show in der vierten Folge freiwillig verließ.