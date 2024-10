Ein Jahreseinkommen für den Dschungel So viel Gage verdient Kandidatin Tessa Bergmeier bei SHDS, Dschungelcamp und Co

Frauentausch, „Germany’s Next Topmodel“, Dschungelcamp und jetzt „Das Sommerhaus der Stars“ – Tessa Bergmeier ist seit über zehn Jahren eine feste Größe in Deutschlands Reality-TV-Landschaft. Ihren Durchbruch schaffte die heute 35-Jährige durch ihre Teilnahme an „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM). Doch weniger ihre Modelqualitäten, sondern vor allem ihr Verhalten in der Sendung sorgte für Aufsehen. Ein besonderer Skandal prägte ihren Auftritt: 2009 zeigte Bergmeier während der Show in Anwesenheit von Heidi Klum den Stinkefinger. Dieser galt jedoch, wie sie 2023 im Dschungelcamp erklärte, nicht Klum selbst, sondern einer Person hinter den Kulissen.