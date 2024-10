„Sommerhaus der Stars“ Wenn der SHDS-Fluch zuschlägt – diese 29 Promi-Paare haben sich getrennt

In Staffel 9 von „Das Sommerhaus der Stars“ zogen wieder acht Promipaare in ein Haus in Bocholt (NRW), um dort ihre Beziehung einem Härtetest zu unterziehen. Nur, wer sich am Schluss gegen die prominente Konkurrenz beweisen kann, hat die Chance auf das Preisgeld von 50 000 Euro und den Titel „Das Promipaar 2024“. Wie auch in den Staffeln zuvor werden im Laufe der Sendung noch weitere Promipaare nachrücken.