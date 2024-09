Schockierende TV-Momente Sommerhaus der Stars – die größten Skandale der vergangenen Staffeln

Auch in der achten Staffel von „Sommerhaus der Stars“ kam es zu erheblichen Konflikten unter den Teilnehmern – einer davon endete sogar mit Gewalt und führte zu einem doppelten Ausschluss. Nach einem vorherigen Streit war die Stimmung im Sommerhaus-Garten bereits angespannt. Als Gigi Birofio dem Mitkandidaten Can Kaplan und dessen Freundin Walentina Doronina sagte, sie sollten schlafen gehen, erwiderte Can diese Bemerkung. Gigi fühlte sich daraufhin provoziert, und die beiden gerieten aneinander: Gigi kam Can immer näher, drückte schließlich seine Stirn gegen die von Can und stieß ihn weg.