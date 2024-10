RTL-Show Alle Sendetermine der neunten Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“

Acht prominente Paare verbringen mehrere Wochen abseits von Luxus gemeinsam auf engstem Raum, natürlich begleitet von Kameras. Hier kämpfen sie in herausfordernden Spielen nicht nur um ein Preisgeld von 50.000 Euro, sondern auch den Titel „Das Promipaar des Jahres“. So das Konzept der RTL-Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars“. Diese startete im September in ihre neunte Staffel. Wo Sie die neuesten Folgen im TV oder Stream anschauen können, haben wir für Sie im Überblick.