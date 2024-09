Sommerhaus der Stars 2024 Wer ist raus? Dieses Paar fliegt in Folge drei aus der RTL-Show

Die neunte Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ ist in vollem Gange, und wie jedes Jahr kämpfen acht Promi-Paare um den begehrten Titel „DAS Promipaar 2024“. In der engen WG im rustikalen Landhaus in Bocholt müssen die Kandidaten nicht nur den Herausforderungen des Alltags standhalten, sondern auch in spannenden Spielen und hitzigen Nominierungen bestehen. Bereits in den ersten Wochen der Show sorgten die intensiven Dynamiken und Konflikte zwischen den Promis für reichlich Gesprächsstoff. Nun steht fest, welches Paar die WG vorzeitig verlassen muss.