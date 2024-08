IBES Legenden-Staffel 2024 Sommer-Dschungelcamp startet mit viel Zoff durch den „Friedenspolitiker“

Seine seit seiner ersten IBES-Teilnahme 2016 neu erlernte und selbst ernannte „Debattier-Fähigkeit“ stellt Ortega auch am nächsten Morgen unter Beweis. Der Schauspieler sitzt in der Früh alleine am Lagerfeuer und spricht. Mal führt er Monologe, mal konfrontiert er seine sich im Halbschlaf befindenden Mitstreiter mit banalen Fragen. Von Kader Loth will Ortega lautstark wissen, ob sie in Deutschland geboren ist und welche Schule sie besucht hat. Dafür erntet der Deutsch-Spanier zunächst nur böse Blicke und kollektives Kopfschütteln.