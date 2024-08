IBES 2024 Kandidaten beim Sommer-Dschungelcamp – diese Promis sind dabei

In diesem Jahr wird gleich zweimal um die Dschungelkrone gekämpft. Zusätzlich zur regulären Staffel wird es noch ein Sommer-Dschungelcamp geben. Um den Titel kämpfen 13 ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten des RTL-Formats. Gedreht wird aber nicht wie sonst in Australien: Für die Spezialausgabe werden sich die Promis im Swadini Nationalpark in Südafrika den berühmten Ekelprüfungen stellen.