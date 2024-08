Dass es am Ende den Teamchef höchstpersönlich treffen wird, scheint jedoch kein Camp-Mitglied ernsthaft zu überraschen. Auch Ortega selbst, der sich in der zweiten Hälfte sehr bedeckt und zurückhaltend zeigte, wirkt sehr gefasst und nimmt die Entscheidung ausnahmsweise kommentarlos hin, als er sich verabschiedet und durch den Tunnel verschwindet. Nach nur zwei Tagen in Südafrika ist seine Amtszeit also schon wieder offiziell beendet.