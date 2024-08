Amerikanisches Pop-Duo Sofi Tukker über ihre Liebe zu deutschem Brot

Quasi passend zu ihrer Vorliebe für deutsches Brot veröffentlicht das Duo am kommenden Freitag (23. August) ihr drittes Album mit dem Titel „Bread“. „Wir haben es "Bread" genannt, weil sich Menschen auf der ganzen Welt um Brot versammeln, um sich zu verbinden, gemeinsame Vorstellungen zu teilen und pure Energie zu bekommen. Das ist es, was unsere Musik für die Menschen tun soll“, beschreibt Hawley-Weld. „"Bread" ist aber auch ein Akronym für "Be Really Energetic And Dance"“ (zu Deutsch: sei sehr energiegeladen und tanze).