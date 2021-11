Regeln und Bedeutung : Social-Trend „Movember“: Was unrasierte Männer mit Gesundheit zu tun haben

Seit dem Jahr 2003 ruft der Verein „Movember Foundation e.v.“ alle Männer dazu auf, sich im November einen Schnurrbart wachsen zu lassen. Was hinter dem Social-Media-Trend steckt.

Doch auch Depressionen und bipolare Störungen sind Thema, da diese Krankheiten weit verbreitet, aber unterdiagnostiziert und oft spät oder nie behandelt werden. Die Aktion „Movember“ wurde 2003 in Adelaide ins Leben gerufen, in Deutschland ist sie 2012 angekommen.

So macht man bei der Aktion „Movember“ mit: Teilnehmer registrieren sich auf der Homepage www.movember.com und starten glattrasiert in den November. Bis Ende des Monats lässt sich der Teilnehmer einen Schnurrbart wachsen. Während dieser Zeit können Bekannte und Freunde des Bartträgers in dessen Namen Geld an „Movember“ spenden. Die Spenden kommen der Erforschung und Vorbeugung von Prostatakrebs, Hodenkrebs, Depressionen und Suizid zu Gute. Auf Social-Media teilen die Männer ihren Bartfortschritt mit der Welt. Eine Variante des „Movember“ ist der „NoShaveNovember“. In diesem Fall rasieren sich die Teilnehmer überhaupt nicht und lassen sich einen mehr oder weniger prächtigen Vollbart stehen.