Let’s Dance Valentin Lusin lernte seine Frau Renata als Teenager kennen

In einem RTL-Interview verriet die hochschwangere Renata Lusin, dass sie sich auf einen Namen für ihr Baby geeinigt hätten. „Vielleicht wenn man recherchiert, man übersetzt es als einen großen Stern", so die 36-Jährige. Am Freitag, 22. März wird klar, wie die Lusin-Tochter heißt. Am Freitag berichtete RTL, dass die kleine Stella am Donnerstag in Düsseldorf das Licht der Welt erblickte. Nach einer anstrengenden Geburt geht es Mutter und Kind gut. Renata Lusin teilte begeistert mit: „Sie hat sooo viele Haare, direkt bei der Geburt. Wie der Papa.“