Im Großherzogtum Luxemburg Das royale Baby ist da – so heißt der Nachwuchs von Prinzessin Alexandra

Am 29. April 2023 fand die kirchliche Hochzeit der frischgebackenen Eltern in der Kirche Saint Trophyme in Bormes-les-Mimosas in Südfrankreich statt. Eine Woche zuvor heirateten sie standesamtlich im Rathaus in Luxemburg. Trotz regnerischen Wetters ließen sich die beiden Frischvermählten damals von den Luxemburgern auf der Straße vor dem Rathaus feiern. Sie hatten sich im Dezember 2022 verlobt. Am 18. Dezember 2023 verkündeten sie dann die Schwangerschaft. Der Geburtstermin sollte im Frühjahr sein.