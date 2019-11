Lagefelds Birma-Katze : Choupette – ein Star mit großem Potenzial

Paris Die Birma-Katze des verstorbenen Karl Lagerfeld wird nach dessen Tod weiter erfolgreich vermarktet.

Choupette ist eine Diva. Entspannt räkelt sie sich auf dem Sofa, den Blick selbstsicher in die Kamera gerichtet. Nach dem Tod des Modeschöpfers Karl Lagerfeld im Februar dieses Jahres war seine berühmte Birma-Katze für mehrere Wochen aus der Öffentlichkeit verschwunden, nun hat sie seit einigen Monaten einen offiziellen Instagram-Account und tut das, was sie am besten kann: stilvoll posieren und schweigen. Wie die Mode-Zeitschrift „Vogue“ nun mitteilt, wird die Katze mit den saphirblauen Augen bald in einem opulenten Bildband zu bestaunen sein. Zu sehen sind bisher unveröffentlichte Fotos der Katze, aufgenommen noch von Karl Lagerfeld persönlich.