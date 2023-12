„Weder herzlich noch volksnah“ „Sissi“-Filme sind verlogen – so unbeliebt war die Kaiserin wirklich

Nach dem Tod der Kaiserin in Folge eines Attentats durch den italienischen Anarchist Luigi Lucheni in Genf sei die öffentliche Anteilnahme eher gering gewesen, so Unterreiner. Der Sisi-Mythos sei erst später mit Marischkas Filmen entstanden. „Kein Mensch würde von Sisi reden, hätte es Romy Schneider nicht gegeben. Elisabeth spielte historisch keine bedeutende Rolle.“