Kostenpflichtiger Inhalt: Tätowierungen : Sind farbige Tattoos gefährlich? „Die Dosis macht das Gift“

Bei einem Verbot wäre auch ein „Saarland“-Tattoo in der Form nicht mehr möglich. Foto: dpa/Oliver Dietze

Kein Blau, Grün – aber auch kein Braun oder Lila: Tätowierern droht ein Verbot von 66 Prozent der verfügbaren Farben. Gelten würde es für die gesamte EU.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Nemesheimer

Die deutschen Tätowierer laufen Sturm – und machen besonders über das Internet auf sich aufmerksam. Grund dafür ist das geplante EU-Verbot von grünen und blauen Pigmenten in den Farben, die beim Tätowieren verwendet werden.

Das rund 190 Seiten umfassende Dokument, das die Europäische Chemieagentur (Echa) dabei der EU-Kommission für die Diskussion und Abstimmung im Februar vorlegt, widmet sich vielen verschiedenen Substanzen. Über 4000 sollen auf Vorschlag der Echa auf die Verbotsliste kommen, darunter viele Stoffe, die krebserregend, fruchtbarkeitshemmend oder auf andere Art schädlich für den Menschen sein sollen. Die Agentur betont in einem Schreiben, dass es ihr in keiner Weise um ein vollständiges Verbot von Tattoos oder allgemein blauen und grünen Farben gehe. Die Sicherheit bei den permanenten Hautbildern gehe vor, schließlich seien viele Stoffe bereits in der Verordnung für Kosmetikprodukte verboten. „Was auf der Haut nicht gut ist, sollte auch nicht in die Haut injiziert werden“, schreibt die Echa.

Extra Wie funktioniert eine Petition? Petitionen sind ein wichtiges Mittel, um Anliegen vor Volksvertreter zu bringen. Innerhalb von vier Wochen müssen bei Petitionen an den Bundestag 50 000 oder mehr Menschen unterzeichnen. Danach wird über sie im Regelfall im Petitionsausschuss öffentlich beraten. Im Ausschuss sitzen Mitglieder aus allen im Bundestag vertretenen Fraktionen. Sie beraten öffentlich darüber, ob das Anliegen dem Plenum des Bundestages vorgelegt wird. Zu dieser Beratung wird der Urheber der Petition eingeladen und hat ein Rederecht. Dabei gibt es mehrere Plattformen, um Petitionen zu starten. Neben openpetition.de oder change.org gibt es auch die offizielle Seite der Bundesregierung unter epetitionen.bundestag.de

Dabei protestieren die Betroffenen, also Tätowierer, Händler und Hersteller von Farben, genauso wie Tätowierte oder solche, die ein Tattoo planen, besonders gegen das Verbot der beiden Pigmente „Blue 15“ und „Green 7“. Zwar plant die Echa eine Zwei-Jahres-Frist, bis das Verbot gültig wird, um in dieser Zeit an Ersatzpigmenten zu forschen, doch das halten viele für sinnfrei.

Jörn Elsenbruch vom Verein Deutsche Organisierte Tätowierer (DOT) sagt: „Es gibt derzeit keine passenden Ersatzpigmente. Ein Verbot würde viele Tätowierer in die Illegalität treiben und die Sicherheit, die wir heute bieten, aufweichen.“ Er habe sich die chemische Zusammensetzung von möglichen anderen Pigmenten angesehen – und dabei haben bei ihm alle Alarmglocken geschrillt: „So etwas möchte niemand unter der Haut haben.“

Wolfgang Bäumler forscht an der Uniklinik Regensburg seit 1998 an Tattoos. Die Frist hält er für einen Tropfen auf dem heißen Stein, denn die Tattooszene sei keine riesige Industrie, die sich mit viel Geld und Zeit in die Erforschung von neuen Farben stürzen könnte. Allgemein sieht er in dem geplanten Verbot einen rein formellen, bürokratischen Akt, der wenig Sinn ergebe. Schließlich gehe es nicht um definierte gesundheitliche Bedenken, sondern schlicht um das Fehlen der Sicherheitsdatenblätter. „Die kosten viel Geld und brauchen ihre Zeit.“

Aus genau diesem Grund hat sich Elsenbruch dafür entschieden, eine Petition zu starten. Diese richtet sich an den Deutschen Bundestag, damit dieser beziehungsweise die deutschen Vertreter in der Kommission gegen das Verbot stimmen.

Die Petition erzielte durch die massive Internet-Kampagne der Urheber einen Schnellstart: Die erforderlichen 50 000 Unterschriften (siehe Extra) wurden direkt am ersten Tag um mehr als ein Viertel übertroffen. Inzwischen haben rund 120 000 Menschen unterzeichnet. Doch auch wenn das Ziel erreicht sei, so zähle jede weitere Unterschrift. „Nur so können wir zeigen, wie viele Menschen das Thema eigentlich betrifft“, sagt Elsenbruch. Ohne Lobby sei es für die Tattoobranche schwierig, Einfluss zu nehmen, weshalb Elsenbruch die aktuelle Situation auch als Möglichkeit sieht, auf die derzeitige Lage aufmerksam zu machen.

Denn diese beinhaltet, dass Tätowierer noch immer zu der Berufssparte der Kosmetiker und Friseure zählen – und dadurch auch das aktuelle Verbot droht. „Eigentlich geht es darum, dass diese Pigmente sehr stark färben und das in Haarfärbemitteln dazu führt, dass die Kopfhaut wochenlang blau oder grün bleibt“, führt Elsenbruch aus. Eine Unschädlichkeit von Tätowierungen für den Menschen könne man aktuell nicht zu 100 Prozent ausschließen (siehe Artikel unten).

Stattdessen befürchten einige in der Tattoobranche, dass dies nur der Anfang sein könnte. Marko Skorka betreibt in Bitburg das Studio Demon Art Tattoo. „Wenn sie mit Grün und Blau anfangen, dann könnten andere Pigmente schnell folgen“, vermutet der Tätowierer. Ähnliche Sorgen äußert auch Elsenbruch. Skorka arbeitet seit 15 Jahren als Tätowierer und rechnet vor: „Ich benutze jeden Tag schwarze Farbe – und komme nicht mal auf einen Liter im Jahr, so wenig brauche ich pro Tattoo.“ Frei nach dem Motto „Die Dosis macht das Gift“ sei dementsprechend am Ende nur eine geringe Menge der Farbe unter der Haut der Kunden. „Pro Quadratzentimeter Haut rechnet man mit ein bis zwei Milligramm Farbe“, bestätigt Wolfgang Bäumler.

Mit der großen Aufmerksamkeit verknüpft die Tattoobranche zudem die Hoffnung, endlich eigene Regelungen zu bekommen. „Vor allem, was Hygienestandards angeht, sollten wir eine allgemeingültige Verordnung bekommen“, sagt Skorka. Eine Berufsordnung mit Meisterprüfungen und Normen wünsche er sich allerdings nicht. „Wir machen Kunst, das kann man nicht reglementieren.“

In diese Ecke schlägt auch Jörn Elsenbruch, der sagt, dass Tätowierer kein Ausbildungsberuf im klassischen Sinne sei und dass es vor allem keine Marktsicherung gäbe. „Niemand kann garantieren, wie lange der Trend für Tätowierungen anhält, das ist ein beständiges Auf und Ab.“ Was aber geschehen müsse, sei eine Art Berufszugangsregelung. Momentan könne jeder mit einem Gewerbeschein ein Studio eröffnen. In Zukunft würde er sich wünschen, dass hier Auflagen erfüllt sein müssen – insbesondere in Sachen Hygiene.

Dass die Tätowierer sich ihrer großen Verantwortung bewusst sind, merkt man auch an Nicole Henniger, die Inhaberin des Tattoo- und Piercingstudios Stigma in Trier ist. Sie bezieht ihre Farben von zwei Herstellern, denen sie seit Jahren vertraut: „Qualität kostet eben etwas mehr, aber das ist es mir wert.“ Sie möchte ihren Kunden die größtmögliche Sicherheit bieten und hofft daher wie viele ihrer Kollegen in der Region darauf, dass das Verbot nicht in Kraft tritt.