Für Freunde, Familie und Kollegen : Silvestergrüße: Die schönsten Wünsche zum Verschicken per WhatsApp

Foto: imago images/Shotshop/Andreas Berheide via www.imago-images.de

Partylöwen kommen wegen der Corona-Pandemie auch an dieses Silvester nicht voll auf ihre Kosten. Umso wichtiger, seinen Lieben zum Jahreswechsel auch aus der Ferne zu zeigen, dass man an sie denkt. Die schönsten und witzigsten Silvestergrüße zum Versenden per WhatsApp.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaudia Kendi-Prill

Ein weiteres, turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu und Silvester steht vor der Tür. Den Jahreswechsel ohne Feuerwerk im kleinen Kreis zu feiern, entspricht zwar nicht der Tradition, ist angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante aber Gebot. Zu Silvester dürfen sich in privaten Räumen höchstens zehn Personen treffen. Ungeimpfte sind noch größeren Einschränkungen zum Jahreswechsel unterworfen. Sie dürfen sich nur mit Menschen aus dem eigenen Haushalt sowie zwei weiteren Personen treffen. Umso wichtiger ist es, seine Lieben in der Ferne mit originellen und schönen Neujahrsgrüßen zu überraschen.

In unserer Übersicht finden Sie lustige, herzliche und liebevolle Silvester- und Neujahrsgrüße, die Sie per Whatsapp verschicken können.

Silvester-Grüße an Familie und Freunde per WhatsApp verschicken

Das alte Jahr ist bald futsch, drum wünsch ich Dir einen guten Rutsch. Glück soll und das ganze neu Jahr gestalten und wir bleiben hoffentlich die Alten!

Lebe! Lache! Liebe! Bewahre dieses Rezept! Mach das neue Jahr zu deinem Fest, das dich das Leben genießen lässt!

Prosit Neujahr und mögen deine guten Vorsätze deinen Kater überdauern.

Silvester oder nicht - Du bist ein Knaller. Frohes Neues Jahr 2022!

Gläser, die klingen, Sekt, der sprudelt, Menschen, die singen, ein jeder der jubelt. Das kann nur eines bedeuten Hurra. Es ist so weit Prosit Neujahr. Es ist wieder Silvesternacht, da habe ich an Dich gedacht. Die letzten Sekunden, die Uhr die tickt, drum schnell nen Silvestergruß geschickt.

Ich wünsch Dir dies Jahr so viel Glück, wie Du brauchst, damit Du endlich nicht mehr rauchst, damit Dein Konto schwarze Zahlen schreibt, und Dein Schutzengel immer an Deiner Seite bleibt. Dass Du gesund und glücklich bist. Und Du dies Jahr nichts vermisst!

Zu Silvester viel Krachen und halb bewusstlos saufen, wirst du im neuen Jahr viel Ruhe und Tabletten brauchen.

Du brauchst keine neuen Vorsätze, deine alten sind noch ungenutzt. Frohes Neues!

Ich wünsche dir im neuen Jahr für jedes Problem ein Glas Wein, um die Zeit bis zur Lösung zu überbrücken.

Wenn’s alte Jahr erfolgreich war, freue dich aufs neue. Und war es schlecht, dann erst recht.

Ich wollte Dir zu Neujahr etwas Einzigartiges, Grandioses und Liebevolles schicken. Aber ich passe einfach nicht auf Dein Handydisplay.

Silvester-Grüße an Kollegen verschicken

Sprüche für Kollegen oder Bekannte sollten sorgfältig ausgewählt werden. Schnell können Grenzen überschritten werden und humorvolle Wünsche falsch aufgefasst werden.

So gut, wie wir zusammenarbeiten, werden wir auch hoffentlich in das nächste Jahr hineingleiten. Und dann geht es weiter, Stück für Stück. Prosit Neujahr und viel Glück.

Nachdem bereits das vergangene Jahr so erfolgreich war, freue ich mich umso mehr, mit Ihnen im Team in die kommenden 365 Tage zu starten. Kommen Sie gut ins neue Jahr und bleiben Sie gesund!

Schon lange sitz ich Dir nun gegenüber und schau in Dein fröhliches Gesicht. Schieb ich Dir noch so viele Akten rüber, schlechte Laune kennst Du nicht. Das ist so nett an Dir fürwahr, drum komm gesund durch’s Neue Jahr.

Mein Kumpel vom Bau: Sei bitte so schlau und tu Dir nicht weh. Weder am Finger, noch am Rücken oder am Zeh. Ein schönes Neues Jahr, das wünsch ich Dir, bleib wie Du bist, ich brauch Dich hier.

Zitate fürs neue Jahr zum Verschicken