Sprüche und Gedichte Silvestergrüße per WhatsApp verschicken: 20 der schönsten Wünsche

Silvesterwünsche sind mehr als nur freundliche Grüße – sie sind Ausdruck von Wertschätzung und Vorfreude auf das, was kommt. Diese per WhatsApp zu verschicken erfreut sich ungebrochener Beliebtheit. Am 1. Januar 2023 erreichte der Messengerdienst das Zehnfache der Datennutzung wie an einem normalen Tag – und das alleine in der ersten Stunde nach Mitternacht.