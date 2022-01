Moderator : Silbereisen muss Kritik von seiner Familie einstecken

Köln Mit Lob wird sparsam umgegangen: Die eigenen Familienmitglieder können sehr harte Kritiker sein, das muss auch TV-Moderator Florian Silbereisen oft erleben.

Auch in der Öffentlichkeit sei er „nie mit Vorschusslorbeeren überschüttet worden“, sagte Silbereisen. „Als ich beim "Traumschiff" als TV-Kapitän an Bord gegangen bin, haben viele den Untergang vorhergesagt.“ Stattdessen sei die Sendereihe pünktlich zu ihrem 40-jährigen Jubiläum an Weihnachten sehr erfolgreich gewesen. „Und wenn die Geschichten demnächst hoffentlich noch überraschender und spannender werden, dann wird das "Traumschiff" auch in Zukunft nicht absaufen.“