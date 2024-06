Deutscher Wetterdienst Hitzewelle und Unwetter – der heutige Siebenschläfertag 2024 bringt Extremwetter

Erstmeldung vom 25. Juni: Der Sommer steht in den Startlöchern und mit ihm ein Datum, das in den Wetterkalendern rot markiert ist: der Siebenschläfertag am 27. Juni. Schon seit Jahrhunderten besagt eine alte Bauernregel, dass das Wetter an diesem Tag richtungsweisend für die kommenden sieben Wochen sein soll. Was erwartet uns also? Strahlender Sonnenschein oder ein wahrer Wetteralbtraum?