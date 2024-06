27. Juni 2024 „Unwettergefahr“ – DWD mit düsterer Siebenschläfer-Tag-Vorhersage

Diese Legende erzählt von sieben jungen Christen, die vor Verfolgung in eine Höhle bei Ephesus, in der heutigen Türkei, flohen. Dort wurden sie lebendig eingemauert, aber sie starben nicht, sondern fielen in einen tiefen Schlaf. Fast 200 Jahre später, am 27. Juni, wurden sie lebendig entdeckt und geweckt. Dieses Wunder inspirierte die Namensgebung sowohl für den Siebenschläfertag als auch für das gleichnamige Nagetier.