So verlässlich ist die Bauernregel Siebenschläfer 2023: Das Wetter an diesem Tag entscheidet über drohenden Hitze-Sommer

Für Meteorologen ist die Zeit von Ende Juni bis Anfang Juli von Bedeutung, da sich zu dieser Zeit die Großwetterlage stabilisiert. Insbesondere das Wetter in der ersten Juliwoche gibt in Süddeutschland häufig Hinweise darauf, wie das Wetter in den kommenden Wochen sein wird. Der „wahre“ Siebenschläfertag am 7. Juli liegt also innerhalb dieses Zeitraums.