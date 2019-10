Traumberuf : Siebenjähriger bewirbt sich bei der Feuerwehr

München Die Feuerwehren in Deutschland brauchen sich keine Sorgen um den Nachwuchs zu machen, wenn noch mehr Kinder so für dieses Metier schwärmen wie der siebenjährige Elias aus Vöhringen im Landkreis Neu-Ulm.

Sein Traumberuf ist Feuerwehrmann. Elias will aber nicht irgendwann zur Feuerwehr, sondern sofort. Deshalb hat er ein Bewerbungsschreiben an die Berufsfeuerwehr in München geschickt, wie die Brandbekämpfer mitteilten. Dort sucht man noch bis Ende des Jahres ganz offiziell nach Auszubildenden. „Ihr macht echt coole Sachen. Ich möchte mich heute schon um eine Stelle bewerben“, schrieb Elias. Zwar würden viele Kinder davon träumen, Feuerwehrmann oder -frau zu werden, Bewerbungen von ihnen seien in München aber noch nie eingegangen, hieß es.