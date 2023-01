„Das Saarland ist an der Grenze zu Heaven!“ : Finale mit „verrücktem Vogel“ – Guido Maria Kretschmer krönt Saarbrücker Shopping Queen (mit Fotostrecke)

Foto: Alice De Grazia 9 Bilder Alice de Grazia ist die Saarbrücker „Shopping Queen“

Saarbrücken/Hamburg Ein Finale mit buntem Paradiesvogel: Die aufgedrehte Anja ist letzte Kandidatin der aktuellen Ausgabe der Vox-Sendung Shopping Queen aus Saarbrücken. In der letzten Episode kürt Moderator Guido Maria Kretschmer schließlich auch die Gewinnerin – und hat noch viele lobende Worte für das Saarland übrig.

Zum Finale wird es nochmal richtig bunt: In der fünften und letzten Folge Shopping Queen aus Saarbrücken präsentiert Paradiesvogel Anja ihr Outfit, bevor es zur Krönung der Gewinnerin nach Hamburg in den Showroom von Moderator und Star-Designer Guido Maria Kretschmer geht.

Shopping Queen Saarbrücken: Anja ist an Tag 5 an der Reihe

Die anderen Kandidatinnen Alice, Artica, Brikenda und Walaa sind sich einig: Sie sei so ein „verrückter Vogel“, „sie macht bestimmt was ganz Verrücktes!“ Manche wären gerne mit Popcorn bei der Shopping-Tour dabei, um alles zu beobachten.

Anja ist bereits in den vergangenen Episoden mit bunten Outfits, markigen Sprüchen und fröhlicher Ausstrahlung aufgefallen. Jetzt ist die 55 Jahre alte Postbeamtin selbst an der Reihe.

Sie wohnt in Saarbrücken zwar alleine, aber hat einen Freund: Robbie, den sie bereits seit 38 Jahren kennt – ein Paar sind die beiden aber erst seit drei Jahren. Doch er ist nicht der einzige wichtige Mann in ihrem Leben: In ihrer Wohnung zeigt Anja dem Kamerateam Andenken an ihren „Seelenhund“ Paul, der im vergangenen März gestorben ist.

Guido Maria Kretschmer: „Ich bin eh so ein Fan vom Saarland!“

An Moderator Guido Maria Kretschmer hat sie nur eine Frage: „Guido, ziehst du mit mir mal um die Häuser?“ Und der ist gleich Feuer und Flamme: „Ja, auf jeden Fall! Ich bin eh so ein Fan vom Saarland!“

Den eigenen Modestil beschreibt sie als „bunt gemischt“. Denn: „Konservativ ist nicht so mein Ding.“ Darum freut sich auch Kretschmer auf die heutige Episode: „Anja weiß genau, wie man sich inszeniert. Sie liebt es plakativ und unkonventionell, das mag ich, das wird ihr heute helfen.“

Während Anja auf Shopping-Tour ist, plündern die anderen Kandidatinnen ihren kunterbunten Kleiderschrank. Von links: Artica und Brikenda sind die „coole Anja“; Walaa und Alice die „crazy Anja“. Foto: Screenshot VOX

Die anderen vier Kandidatinnen freuen sich auch sichtlich darauf, ungestört Anjas Wohnung und vor allem ihren bunten Kleiderschrank zu erkunden. Spontan veranstalten sie eine „Anja-Modeshow“ im Wohnzimmer: Während Alice und Walaa sich knallbunt und chaotisch stylen, kommen Artica und Brikenda mit Lack und Leopardenmuster daher. Brikenda: „Ihr seid die crazy Anja, wir sind die coole Anja!“

„Warm um’s Herz“ als Motto

Anjas Schlachtruf: „Let’s the game!“ Was auch immer das bedeuten soll. Kretschmer: „Sie ist nicht wirklich im Englischen zu Hause, aber sie liebt es.“ Und das ist es wohl, was zählt. Den Spruch wird sie heute noch einige Male rufen.

500 Euro und vier Stunden stehen Anja zur Verfügung, um das perfekte Winter-Outfit zum Motto der Woche „Warm um’s Herz“ zusammenzustellen. Von Aufregung keine Spur: „Ich gehe heute planlos durch die Geschäfte. Wenn was da ist, dann ist was da.“ Gut, dass sie ihre 32-jährige Nichte Laura als Begleitung auf der Shopping-Tour mitnimmt: Die hält einen strengen Blick auf Uhr und Budget und drängelt Anja auch mal aus einem Laden, wenn sie zu viel Zeit mit Freudentänzen über ein gefundenes Schmuckstück verplempert.

Pullover für 555 Euro sprengt das Budget

Zunächst geht es für ein Kleid zu Stoffwechsel in der Saarbrücker Fürstenstraße. Anja ist unzufrieden mit der Auswahl, bis ihr die Verkäuferin einen langen, dunklen Rollkragenpullover zeigt. Eigentlich erstaunlich unscheinbar für Anja – aber: „Das ist genau mein Style!“ Doch die Ernüchterung kommt sofort: 555 Euro kostet das gute Stück, mehr als Anja überhaupt insgesamt ausgeben kann. Da verschlägt es selbst Kretschmer die Sprache. Es dürfte wohl Kaschmir sein, vermutet er – zumindest hofft er das bei dem Preis!

Da verschlägt es auch Moderator und Designer Guido Maria Kretschmer die Sprache: 555 Euro für einen Pullover – 55 Euro mehr, als Anja insgesamt für ihr ganzes Outfit zur Verfügung stehen. Bei dem Preis: „Hoffentlich Kaschmir!“ Foto: Screenshot VOX

Doch eine Alternative ist schnell gefunden: ein Winterkleid, das vorne khakifarben und hinten violett ist. Das ist ja laut Anja eigentlich „die Farbe der verzweifelten Frauen“, doch sie ist trotzdem zufrieden. Knapp die Hälfte des Budgets geht für das Kleid drauf.

Kretschmer sieht Saarland „an der Grenze zu Heaven!“

Als nächstes stürmt Anja das Schuhgeschäft Ara am St. Johanner Markt, wo sie nach viel Hin und Her mit zwei schwarzen Stiefeln doch fündig wird – und eine schwarz-glänzende Tasche, die ihr gefällt, findet sie auch gleich.

Für Accessoires geht es dann zu Claire’s in der Bahnhofstraße. Nicht gerade ein Edelladen, aber Anja wird hier schnell fündig und deckt sich mit Goldschmuck und Nagellack ein. Wer drei Teile kauft, bekommt drei Teile kostenlos dazu. Kretschmer staunt: „Also, Freunde, es gibt ja immer wieder was Neues hier. Das Saarland ist doch wirklich an der Grenze zu Heaven!“

Moderator Guido Maria Kretschmer findet die Saarbrücker Kandidatinnen „rasend schön“. Doch auch bei Anjas Friseur muss er sagen: „Die sehen ja schon alle top aus da. Ich sag doch: Saarland!“ Foto: Screenshot VOX

Beim Friseur Haarverliebt werden Anjas orangene Haare schließlich noch zur welligen Mähne gestylt. Sie ist weiter ganz entspannt. „Na wenigstens einer hier ist entspannt“, entlockt das dem Friseur, der sich um Anjas Haare kümmert, während parallel Schminke und Nagellack aufgetragen werden. Den jungen Mann findet Kretschmer übrigens auch nicht ganz schlecht: „Die sehen ja schon alle top aus da. Ich sag doch: Saarland!“ Zuletzt sind, vermutlich auch dank Begleiterin Lauras strenger Hand, sogar noch 20 Minuten und 12 Euro übrig.

Alice ist die Shopping Queen aus Saarbrücken

Auf dem Laufsteg präsentiert Anja dann ihren Look, und Kretschmer ist sichtlich begeistert, auch vom „Overacting“ bei der Präsentation. Ihr Outfit sei wild, aber auch modisch. Es habe etwas von einer „Galeristin, die es auch mal krachen lässt.“ 35 Punkte sammelt Anja dafür bei den anderen Kandidatinnen und teilt sich damit zunächst Platz zwei mit Walaa.

Zum Ende der Woche geht es für die fünf Kandidatinnen schließlich nach Hamburg, wo Kretschmer persönlich die letzten Punkte verteilt und damit die Siegerin kürt.

Artica hat seiner Meinung nach leider die „schwächste Performance der Woche“ geliefert und landet auf Platz vier. Walaa und Anja teilen sich Platz drei. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt es zwischen Brikenda und Alice. Von beiden Outfits ist Kretschmer absolut begeistert. Zuletzt landet jedoch Brikenda auf Platz zwei, Alice macht das Rennen. Sie ist neue Saarbrücker Shopping Queen und fährt mit 1000 Euro mehr in der Tasche – und natürlich ihrem neuen Outfit – wieder nach Hause.

Kretschmers Fazit: „So eine schöne Woche – man möchte direkt ins Saarland ziehen!“

Anja ist die fünfte und letzte Kandidatin der aktuellen Saarbrücker Ausgabe von Shopping Queen. Moderator Guido Maria Kretschmer ist von ihrem bunten Stil und ihrer fröhlichen Art begeistert. Foto: Screenshot VOX

