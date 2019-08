Soziales Engagement : Shawn Mendes gründet Hilfsorganisation

Shawn Mendes will Gutes tun. Foto: Evan Agostini/Invision/AP.

Toronto Der kanadische Sänger Shawn Mendes (21) will seinen Fans mit einer eigenen Hilfsorganisation eine Stimme geben. „Unsere Generation hat die Macht, die Zukunft unserer Welt zu verändern“, erklärte Mendes auf Instagram.

Seine „Shawn Mendes Foundation“ werde Fälle unterstützen, die seinen Anhängern am Herzen liegen. „Ich werde meinen Fans eine Plattform und Mittel zur Verfügung stellen, um etwas zurückzugeben und zu handeln.“

Auf der eigens eingerichteten Homepage können Spender auswählen, welche Dinge ihnen besonders wichtig sind - etwa Bildung, Anti-Mobbing-Programme oder Menschenrechte. Die ersten Spenden sollen an ein Kinderkrankenhaus in Toronto und eine Umweltorganisation gehen, die sich an Musiker und ihre Fans richtet.