Nach 18 Jahren rot : Sharon Osbourne hat nun graue Haare

Los Angeles Von rot zu grau. Nach Jane Fonda hat sich nun auch Sharon Osbourne getraut, sich von ihrer Wahl-Haarfarbe zu verabschieden.

Nach fast zwei Jahrzehnten in Rot hat Sharon Osbourne (67) nun graue Haare. Die Managerin und Ehefrau von Kultrocker Ozzy Osbourne (71) hat sich von ihrem bekannten intensiv-roten Haarschopf verabschiedet. „Sie hat ihre Haare in den vergangenen 18 Jahren ein Mal pro Woche gefärbt“, schrieb ihr Stylist Jack Martin, der am Montag (Ortszeit) ein Vorher-Nachher-Bild auf Instagram postete.