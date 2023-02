„Let’s Dance“ 2023 : Kandidatin Sharon Battiste hat bei „Let’s Dance“ einen großen Vorteil

Die Kandidaten der 16. Staffel von „Let’s Dance“ stehen fest und mit dabei ist Model Sharon Battiste. Was die Kandidatin bisher gemacht hat und warum die Ex-Bachelorette gute Chancen auf den Sieg hat, erfahren Sie hier.

Im Sommer letzten Jahres suchte Sharon Battiste in Thailand nach der großen Liebe – mit Erfolg. Ob ihre Teilnahme an der 16. Staffel „Let’s Dance“ genauso erfolgreich enden wird, können Zuschauer ab dem 17. Februar um 20.15 Uhr bei RTL verfolgen. In diesem Porträt erfahren Sie alles, was Sie über das deutsch-jamaikanische Model wissen sollten.

Name: Sharon Battiste

Geburtstag: 14. November 1991 (31 Jahre)

Geburtsort: Flörsheim am Main

Sternzeichen: Skorpion

Beruf: Schauspielerin, Model und Content Creator

Instagram: sharonbattiste_

Sharon Battiste: Erst Bachelorette, jetzt „Let’s Dance“

Sharon Battiste ist 31 Jahre alt und lebt in Köln, geboren und aufgewachsen ist sie in Flörsheim am Main. Die Schauspielerin mit deutsch-jamaikanischen Wurzeln ist den meisten TV-Zuschauern wohl als „Die Bachelorette“ bekannt. Das Model war allerdings in den Jahren vor der Dating-Show bereits Teil der Daily-Soap Köln 50667 (RTLZWEI). Ab 2018 konnten Zuschauer sie dort in der Rolle der Clara Borkmann, genannt „Bo“, sehen. Im Jahr 2021 stieg die Schauspielerin nach drei Jahren aus der Show aus, um sich auf andere Projekte und ihre Karriere als Model zu konzentrieren, begründet die Wahl-Kölnerin damals ihren Schritt gegenüber RTL.

2022 suchte die 31-Jährige bei RTL ihre große Liebe – auch ein Saarländer war damals unter den Kandidaten. Entschieden hat sie sich im emotionalen Finale der Dating-Show allerdings für den Floristen Jan Hoffmann aus Hannover. Die beiden sind noch ein Paar und führen einen gemeinsamen Podcast namens „Kraut und Rüben“. Nun ist die Schauspielerin und Ex-Bachelorette Sharon Battiste Teil der diesjährigen Staffel „Let’s Dance“ und tritt gegen 13 weitere Promis im Kampf um den Titel „Dancing Star“ 2023 an.

Darum trägt Sharon Battiste eine Glatze

Die gelernte Bürokauffrau ist heute außerdem als Content Creator auf Instagram tätig und lässt dort fast 260 0000 Follower an ihrem Alltag teilhaben. Hier teilt das 1,74 Meter große Model jedoch nicht nur die schönen Momente mit seiner Community. Die 31-Jährige spricht offen über die Erkrankung, unter sie seit einigen Jahren leidet: Alopecia areata, besser bekannt als kreisrunder Haarausfall. Dabei handelt es sich um einen plötzlich auftretenden, entzündlich bedingten Haarausfall, der sich meist durch kreisrunde Stellen an der Kopfhaut äußert.

Die Ursache für diese Erkrankung ist bislang nicht vollständig geklärt. In ihrer Story spricht Sharon Battiste über das Leben mit der Erkrankung. Das Leben mit der Erkrankung beschreibt die „Let’s Dance“-Kandidatin dort als „ein ständiges Auf und Ab“. Auf ihrem Instagram-Account zeigt sich die 31-Jährige unter anderem mit immer neuen Looks, darunter vor allem unterschiedlichste Perücken. Doch der Schritt zur Perücke fiel dem Model nicht leicht. Auch wenn sie bereits vorher gerne Perücken getragen habe, sei es ein anderes Gefühl, wenn man diese aufgrund der Erkrankung tragen müsse, erklärt Sharon damals auf ihrem Instagram-Account.

Auch während ihrer Zeit als Bachelorette sprach Sharon Battiste offen über ihre Krankheit und zeigte sich der breiten Öffentlichkeit erstmals ohne Perücke. In ihren emotionalen Instagram-Stories spricht die lebensfrohe und positive „Let’s Dance“-Teilnehmerin anderen Betroffenen aber auch Mut zu. Sharon teilte den Moment, in dem ihre Freundinnen ihr die Haare vollständig abrasierten, ebenfalls mit ihren Followern. Seit der Ausstrahlung der Bachelorette-Staffel 2022 zeigt sich die junge Frau in der Öffentlichkeit meist nur noch mit Glatze.

„Let’s Dance“: Startet das Model mit einem Vorteil in die RTL-Show?

Nach einer emotionalen Bachelorette-Staffel ist sich Sharon Battiste sicher, dass auch die „Let’s Dance“-Zeit eine emotionale Reise wird. Vor ihren eigenen Gefühlen hat die Schauspielerin am meisten Angst, erzählt sie auf dem Instagram-Account der Show. Sie freut sich darauf, an die eigenen Grenzen zu kommen, aber auch „loszulassen und einfach nur zu tanzen und zu fühlen.“ Ihr gewaltiger Vorteil gegenüber anderen Kandidaten: Viele Jahre tanzte sie in der Garde und im Showtanz, auch Erfahrung als ehrenamtliche Tanz-Trainerin konnte das Model bereits sammeln. „Das Tanzen war mein Lebensmittelpunkt“, erinnert sich Sharon bei RTL an die damalige Zeit.