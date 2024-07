Streaming Serien-Marathon für „Lindenstraße“-Fans

Serien-Marathon mit Mutter Beimer & Co.: Fans der „Lindenstraße“ können jetzt alle Höhen und Tiefen der früheren ARD-Kultserie noch einmal durchleben. Sämtliche 1758 Folgen sind nun im Stream bei ARD Plus verfügbar, wie die WDR mediagroup mitteilte. Würde man alle Folgen am Stück rund um die Uhr schauen, ergäbe das umgerechnet etwa 37 Tage - vor allem bei schlechtem Wetter eine schöne Beschäftigung für die Sommerferien....