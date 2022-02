Neue Serie : Sean Penn wird für neue Serie zum Glatzkopf mit Doppelkinn

Schauspieler Sean Penn spielt in der Serie über den Watergate-Skandal mit. Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP/dpa

Los Angeles Für die TV-Serie „Gaslit“ über den Watergate-Skandal muss sich US-Schauspieler Sean Penn optisch extrem verändern. Auch Film-Frau Julia Roberts macht eine Verwandlung durch.

Oscar-Preisträger Sean Penn (61, „Mystic River“, „Milk“) ist in dem veröffentlichten ersten Trailer für die TV-Serie „Gaslit“ kaum wiederzuerkennen.

Glatzköpfig und mit Doppelkinn spielt er in der Serie über den Watergate-Skandal den früheren Justizminister und engen Nixon-Vertrauten John Mitchell. Mit blonder Toupierfrisur verwandelt sich Julia Roberts („Pretty Woman“) in dessen exzentrische Ehefrau Martha Mitchell, die über illegale Machenschaften im Weißen Haus öffentlich plauderte und sich dadurch in Regierungskreisen äußerst unbeliebt machte.