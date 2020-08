Corona-Hilfe : Sean Penn plant Promi-Spendenaktion

Los Angeles Die USA sind schwer vom Coronavirus betroffen. Schauspieler Sean Penn will jetzt zusammen mit Kollegen eine Benefizaktion starten.

Mit Hilfe der Kultkomödie „Ich glaub' ich steh' im Wald“, in der Penn 1982 den Highschool-Surfers Jeff Spicoli spielte, wollen die Stars Geld für die von Penn mitbegründete Hilfsorganisation Core sammeln, die in den USA Coronavirus-Tests durchführt.

Nach Mitteilung am Donnerstag wollen sich die Promis am 20. August unter Leitung von Komiker Dane Cook virtuell für eine Lesung treffen, in der sie die Rollen aus der Teenie-Komödie nachspielen. „Ich bin immer zum Lachen bereit“, erklärte Penn über die geplante Aktion. Allerdings will er nicht wieder den blonden Surfer mimen. Die Rollenverteilung soll erst bei dem Live-Event bekannt werden.