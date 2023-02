Katastrophe : Mehrere schwere Erdbeben erschüttern die Türkei und Syrien mit vielen Toten (mit ersten Fotos)

Ankara/Damaskus Dramatische Szenen schildern Augenzeugen nach mehreren Erdbeben in der Nacht auf Montag. Dabei sollen viele Menschen in Syrien und der Türkei gestorben sein. Die ersten Meldungen dazu.

Schwere Erdbeben haben in der Türkei und in Syrien nach ersten Erkenntnissen mindestens 138 Menschen das Leben gekostet. Die türkische Katastrophenschutzbehörde sprach von mindestens 76 Toten in mindestens sieben türkischen Provinzen.