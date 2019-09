Astronomie : Schwarzes Loch in der Milchstraße gibt Rätsel auf

Schwarzes Loch in der Milchstraße gibt Rätsel auf

Los Angeles Das gigantische Schwarze Loch im Zentrum unserer Milchstraße ist gerade überraschend gefräßig und saugt riesige Massen von Materie in seinen Schwerkraftstrudel.

Das schließen Astronomen aus einem plötzlichen Helligkeitsausbruch des Massemonsters: Es leuchtet so hell wie nie seit Beginn der Beobachtungen. „Wir haben in den 24 Jahren, die wir das Schwarze Loch untersuchen, nichts Vergleichbares gesehen“, berichtete Andrea Ghez von der Universität von Kalifornien in Los Angeles.