Tagebau gestoppt : Kohle-Ausstieg rettet Schumachers Kartbahn

Kerpen Die „Schumi-Kartbahn“ in Kerpen am Niederrhein hat bei Motorsportlern Kult-Status – bei Klimaschützern wegen des CO2-Ausstoßes wohl weniger. Nun rettet ausgerechnet der Klimaschutz den „Erftlandring“, auf dem die Formel-1-Piloten Ralf und Michael Schumacher in jungen Jahren ihre Karrieren gestartet und jede freie Minute verbracht haben.

Von SZ/dpa