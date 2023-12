Karls-Universität Elf Tote und Dutzende Verletzte nach Schüssen an Prager Universität

Bei Schüssen an einer Universität in der Prager Innenstadt sind zehn Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Auch der Schütze sei tot, teilte eine Sprecherin des Rettungsdienstes nach Angaben der Agentur CTK am Donnerstagnachmittag mit. Die Hintergründe sind noch unklar. Noch keine genauen Angaben lagen am späten Nachmittag zur Zahl der Verletzten vor.