Nach Tod von Luise (12) Attacke auf Schülerin (13) – Zeugen filmen Angriff – Opfer wimmert: „Kriege keine Luft mehr“

An diesem Mittwoch, 22. März, soll in der Stadt im Siegerland eine Trauerfeier in der evangelischen Kirche stattfinden. Dabei bleibt die Familie des kindlichen Opfers unter sich. Die Zeremonie wird in die Aula der Gesamtschule übertragen, wo die Getötete und ihre mutmaßlichen Angreiferinnen zum Unterricht gingen.