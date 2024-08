Sommerreise des Kanzlers Scholz' kurzes Box-Intermezzo - „Aber nur zwei Stunden“

Bei dem etwa halbstündigen Besuch des Sportclubs schaute sich Scholz eine Trainingseinheit der jungen Ringer an, beantwortete Fragen, erkundigte sich nach dem Werdegang der Sportler und stand anschließend für Fotos bereit. Auf seiner Sommerreise durch seinen Wahlkreis in Brandenburg besucht der Bundeskanzler hin und wieder auch Sportvereine. Im vergangenen Jahr machte Scholz bei einem Boxverein in Potsdam halt. Die Boxhandschuhe zog er sich aber nicht wieder an.