Abschied : Die Goldene Stimme aus Prag ist für immer verstummt

Prag Der tschechische Schlagersänger Karel Gott ist tot. Er starb am Dienstag (1. Oktober).

Er war an Leukämie erkrankt. Das hatte der Tscheche, der im Juli 80 Jahre geworden ist, selbst in einem Zeitungsinterview mitgeteilt. Ein Spitzenteam der Prager Universitätsklinik betreute ihn ambulant. Jetzt verstummte die Stimme für immer. In Deutschland war er unter anderem als Interpret der Titelmelodie zur Zeichentrickserie Biene Maja bekannt geworden.