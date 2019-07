Unter freiem Himmel : Schlafstrandkörbe an der Nordsee

Schlafstrandkörbe an der Nordsee

Ein Schlafstrandkorb auf einer Wiese in Otterndorf. Foto: Mohssen Assanimoghaddam.

Wangerooge/Norderney Übernachten unter dem Sternenhimmel am Strand - an der Nordseeküste und auf den Inseln ist das seit ein paar Jahren möglich.

Bisher gibt es aber nur wenige offizielle Stellen, an denen Gäste Schlafstrandkörbe buchen können. Für die Romantik nehmen die Gäste Abstriche in puncto Komfort durchaus in Kauf, zumal die Preise unter denen eines Hotels liegen.