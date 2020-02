Baby-News : Schauspielerin Arzu Bazman ist Mama geworden

Berlin Ein „kleines Bündel Glück“: Arzu Bazman hat süße Neuigkeiten auf Instagram verraten.

Arzu Bazman spielt seit 2018 in der ARD-Vorabendserie „In aller Freundschaft - Die Krankenschwestern“ mit. Darin übernimmt sie die Rolle der Arzu Ritter, einer charismatischen Dozentin. In der zweiten Staffel, die im Frühjahr erscheinen soll, steht sie fünf angehenden Pflegekräften am fiktiven Volkmann-Klinikum in Halle (Saale) mit Rat und Tat zur Seite.