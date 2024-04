Leute Schauspieler Peter Sodann ist tot

Einen Namen machte er sich auch als Theatermacher. Als Intendant formte er an seinem Wohnort Halle eine einzigartige Kulturinsel mit mehreren Spielstätten. In der DDR erhielt er 1986 den Nationalpreis. 2001 wurde er auch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Außerdem sammelte er leidenschaftlich in der DDR erschienene Bücher, um sie vor dem Vergessen zu bewahren.