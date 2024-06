Theaterunfall Schauspieler Ian McKellen stürzt in London von Bühne

Im Londoner West End spielt er derzeit Falstaff in „Player Kings“ am Noel Coward Theatre. Die Produktion habe beschlossen, die Aufführung am Dienstag abzusagen, damit McKellen sich ausruhen könne, zitierte PA aus einer Mitteilung des Theaters. Auch am Mittwoch sollte es keine Vorstellungen geben. Am Donnerstag soll McKellen wieder auf der Bühne stehen. Das Theater bedankte sich sowohl für die Genesungswünsche für McKellen als auch bei zwei Medizinern im Publikum und den Mitarbeitern für ihre Unterstützung.