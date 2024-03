Unter anderem bekannt durch „Derrick“ Fritz Wepper ist tot

Der Schauspieler Fritz Wepper ist tot. Der gebürtige Münchner starb am Montag im Alter von 82 Jahren, wie sein Anwalt und guter Freund Norman Synek der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Er sei friedlich eingeschlafen. Wepper hatte die vergangenen Tage in einem Hospiz in Oberbayern verbracht. Zuvor hatten die „Bild“-Zeitung und die „Bunte“ berichtet.