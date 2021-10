Streit um „Black Widow“ : Scarlett Johansson und Disney einigen sich

Los Angeles Ihr Film „Black Widow“ startete im Sommer zeitgleich in den Kinos und auf der Streamingplattform Disney+. Dagegen hatte sich Scarlett Johansson gewehrt.

Nun teilte Johansson in einer von mehreren US-Medien veröffentlichten Erklärung mit, sie sei froh, die Differenzen mit Disney beigelegt zu haben. „Ich bin unglaublich stolz auf die Arbeit, die wir im Laufe der Jahre gemeinsam geleistet haben“, sagte sie. „Ich freue mich darauf, unsere Zusammenarbeit in den kommenden Jahren fortzusetzen.“ Ähnliche Äußerungen kamen vom Disney-Konzern. In US-Medien kündigte der Unterhaltungsriese eine Zusammenarbeit bei künftigen Projekten an, darunter bei „Tower of Terror“ - ein Film, der auf einem beliebten Fahrgeschäft in Disney-Vergnügungsparks basiert