Saarländer bei TV-Show : Pascal Kappés zieht bei Promi Big Brother ein

Er ist Soap-Darsteller, Fußballer und war 2019 Mister Saarland. Gestern zog Pascal Kappés live auf SAT.1 bei „Promi Big Brother“ ein.

Gestern zog der Saarländer Pascal Kappés im Big-Brother-Container ein. Er nimmt an der Promi-Version des Trash-Formats teil, die seit dem 6. August auf Sat.1 läuft.

Ansonsten hielten sich die Reaktionen auf Kappés Einzug eher zurück. Wohl auch, da der 31-jährige Saarländer noch nicht so bekannt ist wie andere Bewohner. Außer ihm zogen noch Rafi Rachek mit Problemen beim Einkauf und Bachelor-Gewinnerin Mimi Gwozdz, die live bei Promi Big Brother ihre Fotos vom Playboy-Shooting zum ersten Mal sah, die Aufmerksamkeit der Zuschauer auf sich.

Fans von Pascal Kappés müssen nun hoffen, dass viele für ihn anrufen, damit er noch einige Tage im Container verbringen kann. Auch seine Ex-Frau Dennis Merten fiebert mit und drückt ihm die Daumen. "Ich denke, Pascal hat einen starken Charakter und genug Power, um sich dort zu beweisen... Das Herz ist am rechten Fleck und ich denke, er hat gute Chancen, dort weit zu kommen"

Was Sie über Pascal Kappés (31) wissen müssen: Er spielte David in der Serie „Berlin – Tag & Nacht“ und verlor im Alter von nur elf Jahren seinen Vater, die saarländische Trainer-Legende Rudi Kappés. Doch Pascal schaut nach vorne: Nach dem Unfall-Tod seines Vaters macht Pascal zunächst eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann und später zum Krankenpfleger. Außerdem spielt er Fußball in der 6. Liga, arbeitet als Model und wird 2019 Mister Saarland. Mit seiner Ex-Frau Denise hat Pascal, der sich 2020 als bisexuell outet, einen zweijährigen Sohn.