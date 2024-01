IBES 2024 Dschungelcamp-Kandidatin Sarah Kern: Ihr Ex-Mann sitzt im Gefängnis

„Deutschland hat Sarah Kern vergessen. Jetzt will ich mal wieder stattfinden“, sagt die Designerin im Interview mit RTL. Heißt wohl auch: Sie will, dass sich ihre Produkte wieder besser verkaufen. Passend zum Dschungelcamp hat die Designerin deshalb auch eine Dschungel-Kollektion produziert – mit T-Shirts in Leo-Print und Hosen in Schlangenlederoptik. „Ich brauchte das Geld“, gibt Sarah Kern bei RTL auch offen zu.