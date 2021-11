Schauspielerin : Sarah Jessica Parker über „frauenfeindliches Geschwätz“

Sarah Jessica Parker (l) und Cynthia Nixon bei den Dreharbeiten zu „And Just Like That...“, der Nachfolgeserie „Sex and the City“. Foto: Debra L. Rothenberg/ZUMA Press Wire/dpa

Berlin Die 56-Jährige wehrt sich gegen die Kommentare in den sozialen Medien bezüglich ihr Aussehen und Altern. Jeder habe etwas zu sagen, das nervt sie.

US-Schauspielerin Sarah Jessica Parker (56) hat sich gegen oberflächliche Kritik an ihr und ihren „Sex and the City“-Kolleginnen gewehrt. „Es gibt so viel frauenfeindliches Geschwätz als Reaktion auf uns. Das würde einem Mann so niemals passieren“, sagte die sie dem US-Modemagazin „Vogue“.