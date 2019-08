„Ich bin genug.“ : Sam Smith twittert über seine Therapie

Der britische Singer-Songwriter Sam Smith hat in den vergangenen Wochen viel über sich selbst gelernt. Foto: Richard Shotwell/Invision/AP.

Berlin Der britische Musiker Sam Smith („Dancing With a Stranger“) hat auf Twitter seinen Gefühlen Luft gemacht und dafür viel Zuspruch von seinen Fans erhalten.

In einer Reihe von mehreren Tweets berichtete der 27-Jährige von seiner Therapie und sprach über seine seelische Gesundheit. „Ich blicke zurück auf anderthalb Jahre Therapie und eine Zeit, die die herausforderndste in meinen kurzen 27 Jahren hier war“, schrieb der Brite am Dienstag aus seinem Urlaub. Dem ersten Post fügte er ein Bild bei, auf dem stand: „Ich bin genug.“

Er habe sechs Monate viel geschaut und gelesen und versucht, das Durcheinander in seinem Kopf zu ordnen. Doch er realisiere langsam, dass die Worte „Ich bin genug“ die einzigen seien, die zählten. „Das Durcheinander in deinem Kopf ist kein Durcheinander. Es ist, wer du bist.“ Smith forderte seine Fans dazu auf, sich diese Worte jeden Morgen und jeden Abend vor dem Schlafengehen noch einmal zu sagen. Diese reagierten in Hunderten Kommentaren mit großer Zustimmung. Mehrfach war zu lesen: „Ich liebe dich.“ „Du bist eine solche Inspiration und ein Vorbild“, schrieb ein User. „Extrem stolz“, eine andere.