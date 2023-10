Leute Sahra Wagenknecht fand sich als Kind zu dick

Wagenknecht und Schwarzer hatten Anfang des Jahres gemeinsam ein „Manifest für den Frieden“ veröffentlicht, in dem sie vor einer Eskalation des Ukraine-Kriegs warnten. Zusammen organisierten sie auch eine Friedenskundgebung in Berlin mit Tausenden Teilnehmern. Die Initiative zog aber auch heftige Kritik auf sich. Am Montagvormittag will Wagenknecht in der Bundespressekonferenz ihre Pläne für eine mögliche Parteigründung vorstellen.