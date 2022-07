„Blümchen“ : Sängerin Jasmin Wagner ist schwanger

Berlin Mit „Herz an Herz“ wurde die Sängerin „Blümchen“ berühmt. Nun pocht ein weiteres Herz in dem Bauch der 42-Jährigen. Jasmin Wagner, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, erwartet ihr erstes Kind.

Wagner war zuvor mit dem Unternehmer Frank Sippel verheiratet, von dem sie nun geschieden sei. Auf ihrem Instagram-Account präsentierte sie sich am Mittwoch lachend auf einem Foto mit einem Pappschild in der Hand, auf dem stand: „Just divorced“ (frisch geschieden). Darunter schrieb sie: „Dankbar für alles Gute was wir teilten ... Voller Vorfreude auf alles was nun für mich bereit steht!“