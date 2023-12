Musik Sänger und Entertainer Gunther Emmerlich gestorben

Er gehörte zu den TV-Publikumslieblingen, war als Sänger und Entertainer nicht nur im Osten gefragt und noch im Rentenalter voller Ideen. Nun ist Gunther Emmerlich tot. Der gebürtige Thüringer starb, auch für Freunde und Kollegen plötzlich und unerwartet, am Dienstag im Alter von 79 Jahren in Dresden. An Herzversagen, wie sein Manager Gunter Grebler der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mitteilte. Zuerst hatte der MDR berichtet. Noch am Sonntag trat Emmerlich für eine TV-Aufzeichnung auf, es gab berufliche und private Verabredungen für die nächste Zeit, wie Freunde berichteten.